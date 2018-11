VIDEO: 13. listopadu 1918 začala platit prozatimní československá ústava Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

13. listopadu 1918 začala platit prozatimní československá ústava

První československou ústavou se stal zákon číslo 37/1918 Sbírky o prozatímní ústavě, přijatý 13. listopadu 1918 Národním výborem československým. Prozatímní ústava navazovala na recepční zákon z 28. října. Měla jen 21 paragrafů rozdělených do čtyř oddílů. Do listopadu 1989 byla československá ústava změněna celkem 8x, do zániku federace 12x. Rozdělěním Československa potom v roce 1992 vznikly dvě samostané ústavy, České a Slovenské republiky. I Českou ústavu však v následujících letech měnily mnohé novelizace.

video: iDNES.cz, VHÚ, Reuters