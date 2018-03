VIDEO: Muž se dobýval do kadeřnictví pomocí dlažební kostky, chtěl zpět svého psa Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kadeřnice se rozhodla ve středu v centru Prahy pomoci psovi, kterého jeho majitel opakovaně týral. Agresivní muž si to však nechtěl nechat líbit a začal mladou ženu pronásledovat do kadeřnictví, kde se zamkla. Muž pak začal kopat do výlohy a nakonec ji rozbil dlažební kostkou. Vše zachytily kamery svědků.

video: Prima FTV