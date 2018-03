VIDEO: Uber se dohodl s vládou, prohlásili Babiš s Krnáčovou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Uber se dohodl s vládou, prohlásili Babiš s Krnáčovou

Společnost Uber se dnes dohodla s vládou, že bude podnikat v České republice, tedy že okamžitě zažádá o živnostenský list. Dále budou muset mít řidiči firmy licenci jako taxikáři a budou také dobrovolně evidovat tržby. Po setkání se zástupci firmy to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Příslušné memorandum podle něj vláda uzavře s firmou do konce března a následně do konce dubna by měla firma uzavřít s finanční správou protokol o vykazování tržeb.

video: iDNES.cz