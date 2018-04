VIDEO: Máme nadstandardní vztahy, řekl Babiš po setkání se slovenským premiérem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Máme nadstandardní vztahy, řekl Babiš po setkání se slovenským premiérem

Nový slovenský premiér Peter Pellegrini přijel do Česka na první oficiální návštěvu. „Není to jen tradice. Je to upřímný projev našich vztahů, které mají bratrský charakter,“ řekl Pellegrini. „Spojuje nás, že bojujeme za naše národní zájmy,“ uvedl český premiér Andrej Babiš, který Pellegriniho přijal v Kramářově vile.

video: iDNES.cz