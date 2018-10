VIDEO: Merkelová odchází z politiky. V roce 2021 už nechce kandidovat Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Angela Merkelová oznámila svým spolustraníkům z Křesťanskodemokratické unie (CDU), že už nebude usilovat o znovuzvolení do čela strany. Post německé kancléřky ale hodlá zastávat do konce funkčního období v roce 2021, kdy už nebude znovu kandidovat do Spolkového sněmu.

video: Reuters