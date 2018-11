VIDEO: Merkelová se kvůli poruše letadla musela vrátit z cesty na summit G20 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Angela Merkelová se musela ve čtvrtek kvůli technické závadě na letadle vrátit z cesty do Argentiny na summit G20. Její stroj se musel nad Nizozemskem obrátit a vrátit se do Německa. Podle mluvčího spolkové kancléřky bude v cestě do Argentiny pokračovat v pátek.

video: Reuters