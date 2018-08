VIDEO: ANKETA: Podpořili byste zákaz zahalování tváře na veřejnosti? Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

ANKETA: Podpořili byste zákaz zahalování tváře na veřejnosti?

Česko by mohlo být další zemí, která v budoucnu zakáže zahalování tváře na veřejnosti. Od 1. srpna toto nařízení platí v Dánsku. „Myslím, že by bylo dobré, kdyby i v České republice existoval podobný zákon. Jsme připraveni zhruba do půl roku podobný návrh předložit,“ řekl iDNES.cz šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek. Podobný záměr má i SPD Tomia Okamury.

video: iDNES.cz