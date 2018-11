VIDEO: Už ne Antonín, ale Antonio Koláček. Do švýcarského vězení nastoupím, říká Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pražský městský soud dnes na druhý pokus zahájil hlavní líčení v rozsáhlé kauze údajného vytunelování Mostecké uhelné společnosti (MUS). Přišli všichni obžalovaní - pětice bývalých manažerů MUS i exnáměstek ministra průmyslu Robert Sýkora. Manažeři vinu odmítají a poukazují na to, že za totožné skutky už byli odsouzeni ve Švýcarsku. Obžalovaný Koláček, který si změnil jméno na Antonio, uvedl na dotaz soudkyně, že by měl v květnu nastoupit do švýcarského vězení. Transformace MUS se uskutečnila před 20 lety.

video: Jiří Pánek, Peter Antalík, iDNES.tv