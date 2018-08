VIDEO: Archeologové vyzvedli kosti Přemyslovců, čeká je analýza Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ostatky pěti dospělých a jednoho dítěte ukrývala malovaná truhlice, v níž byly v Olomouci stovky let uložené kosti mimo jiné i přemyslovských knížat, jež založila zdejší Klášterní Hradisko. Včera se to změnilo. Až tisíc let staré ostatky v chrámu svatého Štěpána Prvomučedníka vyzvedli archeologové. Převezli je do Prahy, v plánu mají rozbory, jež by měly potvrdit, že alespoň část kostí skutečně patří příslušníkům přemyslovské dynastie.

video: iDNES.cz