Army test "Best of!" v pražských Stodůlkách

Celé rodiny si v sobotu do pražských Stodůlek přijely otestovat, zda by jejich fyzička stačila na přijetí do armády. Unikátní Army test složený z pěti disciplín si vyzkoušelo na 140 dětí a dospělých.

video: natoaktual.cz