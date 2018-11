VIDEO: Pattonův most v Plzni by měl vydržet dalších 30 let Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pattonův most v Plzni by měl vydržet dalších 30 let

Dopravně nejzatíženějším mostem v Plzni je Pattonův most přes řeku Mži v centru Plzně, denně přes něj přejede 50 tisíc vozidel. Od loňského května podstoupil kompletní rekonstrukci, a to za plného provozu. řidiči a chodci ho už mohou používat bez omezení, na spodní straně mostu budou dělníci pracovat do června příštího roku.

video: iDNES.cz