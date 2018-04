VIDEO: Autosalon Bratislava 2018 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Autosalon Bratislava 2018

Do neděle 29. dubna je pro veřejnost otevřen Autosalon Bratislava, který po brněnském autosalonu převzal roli nejvýznamnější výstavy osobních automobilů ve střední Evropě. Podívejte se na to nejlepší, co zde na návštěvníky čeká.

video: iDNES.cz