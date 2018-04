VIDEO: Bruselské ulice se mění v záhony. Aktivista tím upozorňuje na výmoly Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Bruselské ulice se mění v záhony. Aktivista tím upozorňuje na výmoly

Bruselský aktivista Anton Schuurmans vyráží téměř každý den do ulic s plastovou taškou plnou zeminy. V druhé ruce nese květníky, ze kterých do výmolů sází květiny. Úřady by tím rád upozornil na mizernou kvalitu silnic, která rozčiluje nejen místní.

video: Jan Vojtěchovský, Reuters