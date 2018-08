VIDEO: Na Benátské v pátek zpívala Bonnie Tyler Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Deštivé počasí s sebou přineslo mraky i ve chvílích, kdy nepršelo. To znamená, že avizované zatmění Měsíce sice nastalo, ale jinak než si diváci představovali. Vynahradila jim to britská legenda Bonnie Tylerová, která neopakovatelným chraplákem odzpívala i jeden ze svých největších hitů Total Eclipse of the Heart.

video: iDNES.cz