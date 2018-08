VIDEO: Blogeři ukazují ostravský region světu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Blogeři ukazují ostravský region světu

Když Archana Singh posílala na Instagram svá krátká videa z festivalu Colours of Ostrava, nahlédlo díky ní do unikátních Dolních Vítkovic asi 100 tisíc lidí z celého světa. V dalších dnech jim ukáže jiná místa, která stojí za to poznat. Mladá žena z Indie je totiž novinářkou se zaměřením na cestování. Na sociálních sítích už má fanoušky z mnoha kontinentů.

video: TBEX