VIDEO: Otestovali jsme elektromobil BMW i3, který připomíná kosmickou loď Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Otestovali jsme elektromobil BMW i3, který připomíná kosmickou loď

BMW i3 je jednou z ikon elektromobility. Vyrábí se od roku 2013 a ani za pět let neztrácí nic z neobvyklosti svého vzhledu i koncepce. My jsme usedli do letošní modernizované verze sportovnější varianty i3, modelu i3s REX.

video: iDNES.cz