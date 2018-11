VIDEO: Slavobrána vítala v Praze Boeing 787 Dreamliner Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Slavnostní brána ze dvou proudů vody uvítala ve čtvrtek 1. listopadu na Letiště Václava Havla Boeing 787 Dreamliner společnosti Qatar Airways. Moderní stroje začaly do české metropole létat už 28. října. Kvůli oslavám výročí 100 let republiky, se ale slavnostního uvítání dočkaly až nyní. Pasažéři se do Prahy budou přepravovat minimálně jednou denně. Díky své unikátní konstrukci, která je lehčí než u běžných letounů, spotřebuje Dreamliner až o pětinu méně paliva. Je rovněž tišší a přepraví více cestujících.

video: iDNES.cz, Jan Jánský