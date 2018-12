VIDEO: Sklárny postavily novou bránu do Světlé Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Sklárny postavily novou bránu do Světlé

Sklárny Crystalite Bohemia ve Světlé nad Sázavou spustily do provozu krytý most s válečkovým dopravníkem. Nevšední stavba za 23 milionů korun umožní jednodušší uskladnění vyrobeného zboží. Most přes výpadovku na Havlíčkův Brod je novou vstupní branou do Světlé.

video: iDNES.cz