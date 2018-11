VIDEO: Budějovicemi pobíhal kanec Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Budějovicemi pobíhal kanec

Divoké prase se v sobotu dopoledne zatoulalo do centra Českých Budějovic. Vběhlo do prodejny v Panské ulici, kde poškodilo interiér. Na ulici pak srazilo ženu, kterou záchranáři museli odvézt do nemocnice. Strážníci divočáka zahnali do volné přírody v Roudném.

video: MP České Budějovice