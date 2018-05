VIDEO: Letadlu se rozbilo čelní sklo, pilota to málem vysálo Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Letadlu se rozbilo čelní sklo, pilota to málem vysálo

Letadlo společnosti Sichuan Airlines mířící do Tibetu muselo nouzově přistát poté, co se rozbilo čelní sklo a vzniklý podtlak téměř vytáhl kopilota ven z kokpitu. Nikdo z posádky ani z cestujících neutrpěl žádné vážné zranění, píše The New York Times.

video: Reuters