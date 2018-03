VIDEO: Fotbalový klub, nemovitosti, média: aktivity čínské CEFC v Česku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Fotbalový klub, nemovitosti, média: aktivity čínské CEFC v Česku

Před pěti lety složil svůj první prezidentský slib Miloš Zeman. Tím se otevřela cesta pro čínskou společnost CEFC do Evropy. Investiční společnost majetkově vstoupila do pražské Slavie, mediálního domu Empresa Média a do řady dalších společností.

video: iDNES.cz, Reuters