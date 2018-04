VIDEO: Jsou to naši rudí bratři. Režim chtěl Stingla indiánským náčelníkem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Soudruhu Stingle my bychom chtěli, abyste byl indiánský náčelník,“ ozvalo se jednoho dne v telefonu cestovateli Miloslavu Stinglovi. Přání severoamerického kmene mu tehdy tlumočilo československé ministerstvo zahraničí, prozrazuje ve videu Voices of Meltingpot, které vzniklo v rámci mezinárodního diskuzního a literárního fóra na festivalu Colours of Ostrava.

video: Colours of Ostrava