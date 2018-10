VIDEO: ČSA si 95. výročí připomíná dobovými kostýmy letušek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

ČSA si 95. výročí připomíná dobovými kostýmy letušek

Pátá nejstarší letecká společnost na světě slaví 95 let. A tak se rozhodla v říjnu na svých pravidelných linkách obléci letušky do kostýmů připomínajících jejich oblečení během minulého století. A stevardkám se šaty líbily. Přesvědčili jsme se o tom během letu z Prahy do Paříže.

video: Ivo Helikar, Tomáš Grach, iDNES.cz