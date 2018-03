VIDEO: ČSSD by měla usilovat o ministerstvo vnitra či spravedlnosti, říká Foldyna Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna má za to, že by sociální demokracie měla při vyjednávání o případné vládě s hnutím ANO usilovat o ministerstvo vnitra nebo spravedlnosti. Řekl to při příchodu na jednání předsednictva strany.

video: iDNES.cz, Eliška Malínská, Adam Kvita