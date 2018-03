VIDEO: ČSSD by chtěla ve vládě pět ministerských křesel Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

ČSSD by chtěla ve vládě pět ministerských křesel

Sociální demokracie by v případě vládní účasti chtěla pět ministerstev. Po jednání předsednictva to oznámil šéf strany Jan Hamáček /ČSSD/. Premiér v demisi Andrej Babiš /ANO/ už dříve řekl, že až do 10. dubna bude jeho hnutí exkluzivně vyjednávat o novém kabinetu právě s ČSSD.

video: iDNES.cz, Eliška Malínská, Adam Kvita