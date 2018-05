VIDEO: ČSSD představila otázku, kterou položí členům v referendu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

ČSSD představila otázku, kterou položí členům v referendu

Členové sociální demokracie budou v referendu o vládě s ANO hlasovat při znalosti jmen kandidátů do vlády za ČSSD. iDNES.cz to řekl člen předsednictva strany. Referendum začne 21. května a má trvat do 14. června. Dohodlo se na tom předsednictvo ČSSD.

video: iDNES.cz