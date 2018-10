VIDEO: Jan Hamáček dostal důvěru širšího vedení ČSSD Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Šéf sociální demokracie a ministr vnitra Jan Hamáček dostal důvěru širšího vedení ČSSD. „Chci poděkovat za masivní podporu,“ řekl po jednání Hamáček. Vedení ČSSD v Hradci Králové hodnotilo příčiny porážky v senátních a komunálních volbách. O prvním místopředsedovi Jiřím Zimolovi se nehlasovalo, i když on sám straníkům řekl, že by si to přál.

video: iDNES.cz