Další porážka Německa. U Cambrai pohasly německé naděje

Další porážka Německa. U Cambrai pohasly německé naděje

První bitva u Cambrai probíhala ke konci roku 1917. Poprvé se do válečné vřavy na spojenecké straně zapojily ve velkém tanky. Znovu se v těchto místech bojovalo mezi 27. zářím až 11. říjnem 1918. Do bitvy se významně zapojili také Kanaďané. 11. října 1918 spojenci severofrancouzské Cambrai definitivně získali do svých rukou. Pomohlo jim, že byly během bitvy jejich pěchotní jednotky účinně podporované leteckými, dělostřeleckými a hlavně technickými silami.

