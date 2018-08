VIDEO: Primárně mi o vítězství nejde, říká David Rath Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Primárně mi o vítězství nejde, říká David Rath

Bývalý přední politik ČSSD a středočeský hejtman David Rath zabojuje o návrat do vysoké politiky. Bude kandidovat do Senátu za Českou suverenitu předsedkyně Jany Volfové. Na městském úřadu v Litoměřicích podal v pondělí po jedné hodině odpolední kandidátku. MF DNES byla exkluzivně u toho. Rath, který byl nedávno zatím nepravomocně odsouzen na 8,5 roku za korupci, by zvolením získal imunitu.

