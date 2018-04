VIDEO: Zdravice českého daviscupového týmu z vlaku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Už bez dlouholetých opor Berdycha i Štěpánka, ve skromnější hale a jen ve druhé divizi Davis Cupu. Za trochu jiných okolností než v minulosti se čeští tenisté chystají na letošní vstup do týmové soutěže. V souboji s Izraelem bude v pátek a v sobotu v sázce postup do zářijové baráže o návrat do Světové skupiny.

