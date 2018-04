VIDEO: V Černé Hoře začala demolice mostu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Černé Hoře začala demolice mostu

Most u Černé hory na Blanensku půjde k zemi. Ředitelství silnici a dálnic (ŘSD) začalo dnes dopoledne s jeho demolicí. Nový most na hlavním tahu mezi Brnem a Svitavami chtějí postavit a zprůjezdnit do konce letošního roku.

video: iDNES.cz