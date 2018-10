VIDEO: Den s Jiřím Paroubkem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Den s Jiřím Paroubkem

Potkáváme se ráno na pražském hlavním nádraží, odkud Paroubek vyráží vlakem do Ostravy. „Občas jezdím i autem, ale to je hrůza. Vlakem je to mnohem lepší,“ pochvaluje si, že se cestou může připravovat na mítink i soudní při s manželkou. V první třídě má klid a žádnou zvláštní pozornost nebudí. O řadu dál shodou okolností cestuje jiný známý obličej, fotbalista Milan Baroš.

video: iDNES.cz