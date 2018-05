VIDEO: Když zaprší, jsou v Praze hned přeplněné ulice i parkoviště Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V dešti se autům v Praze říká „plechové deštníky“. Rázem vyjede daleko víc řidičů, než, když svítí slunce. Bylo to vidět například v Obchodním centru Nový Smíchov, kde dopravní kolaps při vyjíždění aut z podzemního parkoviště trval několk hodin. Muselo to být o nervy, dojít si koupit třeba rohlíky, a pak čekat několk desítek minut na výjezd. V přilehlých ulicích to ale nebylo o moc lepší.

