Dešťová voda do ostřikovačů

Atomobilka Ford rozvíjí ekologický nápad na plnění nádržky na kapalinu do ostřikovačů dešťovou vodou. Přišly s ním dvě malé děti, když jely v autě v průtrži mračen. Nápad by ušetřil miliony litrů vody i peníze řidičů. Modré vody do ostřikovačů jsou totiž často nefunkční a předražené.

video: Ford