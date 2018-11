VIDEO: Diablo Immortal - gameplay trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Diablo Immortal - gameplay trailer

Značka Diablo, v níž hráči zabíjejí démony po desítkách, se podívá na mobilní zařízení s iOS a Androidem. Není to ovšem to, co hráči očekávali.

video: Blizzard