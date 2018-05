VIDEO: Diktátor podlézal USA a vyhlásil Němcům válku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Třiadvacátého května 1918 vyhlásil prezident středoamerické Kostariky, Federico Tinoco válku Německu, aby si zajistil spojenectví s USA. Přitom ale až do konce první světové války nevyslala Kostarika do Evropy ani jednoho vojáka a dokonce ani žádný materiál. Americký prezident Woodrow Wilson se ale tímto diktátorovým tahem nenechal ovlivnit a vládu Kostariky, která se k moci dostala už během roku 1917 násilnou cestou, nikdy neuznal. Kostarika tak nebyla zahrnuta do smlouvy z Versailles, a tak, technicky vzato, zůstala vlastně s Německem ve válečném stavu až do roku 1945. Do druhé světové války se však kostaričtí vojáci už zapojili. Tři roky po konci války, v prosinci 1948, kostarický prezident José Maria Figueres Ferrer rozpustil ozbrojené síly své země.

