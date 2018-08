VIDEO: Strážnící hlídají, aby už do koupaliště nikdo nekálel Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Častější dohled strážníků i zrušení odpolední slevy na vstupném. To jsou důsledky tří případů, kdy se návštěvníci vykáleli do bazénu na koupališti v Brné u Ústí nad Labem. Naposledy se to stalo v neděli a policie nyní oznámila, že tentokrát byl pachatel dopaden, plavčíci ho chytili při činu.

