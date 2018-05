VIDEO: Do Brna přivezli Slovanskou epopej Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do Brna přivezli Slovanskou epopej

Devět velkých červených beden dorazilo do areálu Brněnského výstaviště. Restaurátoři v nich přivezli zabalených a zabezpečených devět největších pláten Muchovy Slovanské epopeje. Tým odborníků má teď týden na to, aby je vybalil, nasadil do rámů a zavěsil na připravené stěny.

video: iDNES.cz