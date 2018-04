VIDEO: Dolce & Gabbana ukázali na Instragramu kolekci pro letošní jaro a léto Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Před třemi lety vydali kontroverzní prohlášení, že páry stejného pohlaví by neměly mít děti, protože „jediná rodina je ta tradiční“. Teď návrháři Dolce & Gabbana tvrdí, že jejich značka s nimi zemře. Považují to za pravděpodobnější, než že by ji předali nějakému mladému talentovanému návrháři nebo rodině. Podívejte se na ukázku z jejich kolekce pro jaro/léto 2018.

video: Instagram/dolcegabbana