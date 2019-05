VIDEO: První vlak přijel do Liberce před 160 lety Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

První vlak přijel do Liberce před 160 lety

Liberec si v sobotu připomněl 160 let od doby, co do města přijel první vlak. Železniční trať z Pardubic do Liberce je i s odbočkou do Svatoňovic dlouhá 196 kilometrů a vznikla za pouhé tři roky. Nejnáročnější část v údolí Jizery mezi Semily a Turnovem vede velmi obtížným terénem. Navzdory velkým investicím se dodnes trať příliš nezměnila.

video: iDNES.tv