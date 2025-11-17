Proti vládě ANO protestovaly tisíce lidí, Pithart varoval před „náckem a pecí“
17. 11. 2025 17:30 Domácí | Oslavy 17. listopadu
Oslavy 17. listopadu pokračují odpoledními akcemi. Ve 14 hodin vyrazil Pochod za národ a svobodu z Václavského náměstí k budově Filozofické fakulty na náměstí Jana Palacha. Akce se účastnilo několik desítek lidí. Naopak Staroměstské náměstí zaplnily tisíce účastníků demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii, kde vystoupil například bývalý premiér Petr Pithart.
03:22
Zaplněnou Národní třídou zněla Modlitba pro Martu
Domácí17. 11. 2025 18:16
01:08
Liberec má novou náplavku u Lužické Nisy
Domácí17. 11. 2025 17:50
00:50
Brněnský sedmnáctý je lidský řetěz
Domácí17. 11. 2025 17:34
05:32
Proti vládě ANO protestovaly tisíce lidí, Pithart varoval před „náckem a pecí“
Domácí17. 11. 2025 17:30
00:25
Opilí „Keltové“ navštěvují po bujarých akcích i zatopený lom. Místním to vadí
Domácí17. 11. 2025 17:00
02:46
Pískot i potlesk. Zahlcená Národní třída slavila „samet“ plná emocí
Domácí17. 11. 2025 15:08
01:14
Z Instagramu až do knihy. Budějčanda vydala průvodce
Domácí17. 11. 2025 15:04
00:51
Jediná v Evropské unii. Vzácná whisky Glenfiddich míří do soukromé sbírky v Česku
Technika17. 11. 2025 15:00
01:15
Výročí sametové revoluce by nemělo rozdělovat, řekl prezident Pellegrini
Zahraniční17. 11. 2025 14:56
01:43
Maduro podepsal zákon a nařídil aktivaci integrovaných velitelství obrany
Zahraniční17. 11. 2025 13:18
01:34
Komunisté si před Hlávkovou kolejí připomněli Opletala
Domácí17. 11. 2025 13:08
01:10
Zelenskyj se dohodl s Macronem na nákupu stíhaček
Zahraniční17. 11. 2025 12:38
02:18
Letošní oslavy svobody sleduji s obavami, řekl Fiala
Domácí17. 11. 2025 12:22
01:17
Turek dorazil s Motoristy na Národní třídu. Lidé ho vypískali
Domácí17. 11. 2025 12:16
01:06
Rakušan kritizoval Okamuru za to, že nepřišel na Národní třídu
Domácí17. 11. 2025 11:48
01:29
U Hlávkovy koleje řečníci promluvili o boji studentů za pravdu
Domácí17. 11. 2025 11:22
00:55
Trať v Polsku poškodil výbuch. Tusk mluví o sabotáži
Zahraniční17. 11. 2025 11:08
01:51
Babiš musí před jmenováním vyřešit střet zájmů, zopakoval prezident Pavel
Domácí17. 11. 2025 10:42
01:16
Na Národní třídu přišel prezident Pavel, lidé tleskali, někteří ho kritizovali
Domácí17. 11. 2025 10:14
03:05