Oslavy 17. listopadu vyvrcholily koncertem na Václavském náměstí

Účastníci Koncertu pro budoucnost ve spodní části Václavského náměstí dnes podpořili ve svých projevech Ukrajinu napadenou Ruskem i občanskou společnost. Své nové písně kritizující ruského prezidenta Vladimira Putina i starší skladby jako Havlíčku, Havle a Náměšť zazpíval písničkář Jaroslav Hutka.
video: ČTK
