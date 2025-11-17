Turek dorazil s Motoristy na Národní třídu. Lidé ho vypískali
17. 11. 2025 12:16 Domácí | Oslavy 17. listopadu
Pietními akcemi, happeningy, průvody a koncerty si Česko v pondělí připomíná 36 let od počátku pádu komunistického režimu a 86 let od uzavření vysokých škol nacisty. Na Národní třídu dorazili davy lidí, politici a osobnosti přicházejí vzdát hold k pomníku. Mezi prvními dorazil Andrej Babiš či prezident Petr Pavel. Pieta probíhá také u Hlávkovy koleje v Praze, kam přišel předseda Sněmovny Tomio Okamura.
