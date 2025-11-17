Na Národní třídu přišel prezident Pavel, lidé tleskali, někteří ho kritizovali

Domácí | Oslavy 17. listopadu
Po deváté hodině dorazil na Národní třídu prezident Petr Pavel. Lidé tleskali, skandovali hesla „Děkujeme“ a „Ať žije Pavel,“ zněly ale i nesouhlasné výkřiky. Pavel se v Praze vyjádřil k jmenování Andreje Babiše na pozici premiéra. „Pokud by Babiš nebyl schopen uspokojivě řešit střet zájmů, pak bych se jeho jmenováním podílel na vzniku protiprávního stavu,“ uvedl. Babiš by podle Pavla měl v případě nevyřešení střetu zájmů navrhnout jiného kandidáta na post předsedy vlády.
video: ČTK
