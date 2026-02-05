Vláda hazarduje s bezpečností země, říká Rakušan. Škrtla 21 miliard na obranu
5. 2. 2026 11:56 Domácí
S bezpečností České republiky hazarduje podle šéfa hnutí STAN, exministra vnitra Víta Rakušana, vláda Andreje Babiše tím, že škrtá obrovské peníze na bezpečnost. „Je navržený deficit 310 miliard, ty peníze nejdou do bezpečnosti naší země, nejdou do bezpečnosti našich občanů,“ řekl Rakušan po jednání Kabinetu pro budoucnost, jak Starostové a nezávislí nazvali svoji stínovou vládu.
00:33
Na základní škole v Bohuslavicích panuje vyhrocená atmosféra
Domácí5. 2. 2026 12:12
01:30
Jak se během 90 vteřin z hokejové arény stává tenisová
Domácí5. 2. 2026 12:04
01:39
Podpora průmyslu a práce. Stovky odborářů se sešli v Ostravě
Domácí5. 2. 2026 11:56
04:42
Vláda hazarduje s bezpečností země, říká Rakušan. Škrtla 21 miliard na obranu
Domácí5. 2. 2026 11:56
01:22
Dlouhý dolet, chirurgická přesnost. V USA testují Rezavou dýku pro Ukrajinu
Zahraniční5. 2. 2026 11:52
01:35
Melania Trumpová se v Bílém domě setkala s propuštěnými rukojmími Hamásu
Zahraniční5. 2. 2026 10:46
00:40
Měl zákaz řízení. Vydával se proto za svého bratra
Krimi5. 2. 2026 10:28
01:19
Nadšenci řádí ve Víru na ledové stěně
Domácí5. 2. 2026 10:26
45:07
Pafko: Když mě lákali do Senátu, říkali, ani chodit tam nebudete muset
Rozstřel5. 2. 2026 10:00
00:49
Policie hledá svědka incidentu v Horních Počernicích
Krimi5. 2. 2026 9:44
00:40
Andělskou tvář Meloniové zamazali barvou. Církev zasáhla v římské bazilice
Zahraniční5. 2. 2026 8:34
00:48
Gevorg Avetisjan už potřetí vyhrál krajské kolo soutěže Podnikatel roku
Domácí5. 2. 2026 8:32
01:18
„Teletubbies“ mezi krami. Moskva má novou atrakci
Zahraniční5. 2. 2026 8:26
03:22
Co umí fotoaparát s tiskárnou od Fujifilmu
01:17
Vyzkoušeli jsme fotoaparát s tiskárnou od Fujifilmu
01:46
Maria opustila manželka a nechala mu tři děti. Aby toho nebylo málo, ocitl se v dluzích
01:38