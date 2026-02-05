Vláda hazarduje s bezpečností země, říká Rakušan. Škrtla 21 miliard na obranu

Domácí
S bezpečností České republiky hazarduje podle šéfa hnutí STAN, exministra vnitra Víta Rakušana, vláda Andreje Babiše tím, že škrtá obrovské peníze na bezpečnost. „Je navržený deficit 310 miliard, ty peníze nejdou do bezpečnosti naší země, nejdou do bezpečnosti našich občanů,“ řekl Rakušan po jednání Kabinetu pro budoucnost, jak Starostové a nezávislí nazvali svoji stínovou vládu.
video: PSPČR
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:33

Na základní škole v Bohuslavicích panuje vyhrocená atmosféra
Domácí
5. 2. 2026 12:12
01:30

Jak se během 90 vteřin z hokejové arény stává tenisová
Domácí
5. 2. 2026 12:04
01:39

Podpora průmyslu a práce. Stovky odborářů se sešli v Ostravě
Domácí
5. 2. 2026 11:56
04:42

Vláda hazarduje s bezpečností země, říká Rakušan. Škrtla 21 miliard na obranu
Domácí
5. 2. 2026 11:56
01:22

Dlouhý dolet, chirurgická přesnost. V USA testují Rezavou dýku pro Ukrajinu
Zahraniční
5. 2. 2026 11:52
01:35

Melania Trumpová se v Bílém domě setkala s propuštěnými rukojmími Hamásu
Zahraniční
5. 2. 2026 10:46
00:40

Měl zákaz řízení. Vydával se proto za svého bratra
Krimi
5. 2. 2026 10:28
01:19

Nadšenci řádí ve Víru na ledové stěně
Domácí
5. 2. 2026 10:26
45:07

Pafko: Když mě lákali do Senátu, říkali, ani chodit tam nebudete muset
Rozstřel
5. 2. 2026 10:00
00:49

Policie hledá svědka incidentu v Horních Počernicích
Krimi
5. 2. 2026 9:44
00:40

Andělskou tvář Meloniové zamazali barvou. Církev zasáhla v římské bazilice
Zahraniční
5. 2. 2026 8:34
00:48

Gevorg Avetisjan už potřetí vyhrál krajské kolo soutěže Podnikatel roku
Domácí
5. 2. 2026 8:32
01:18

„Teletubbies“ mezi krami. Moskva má novou atrakci
Zahraniční
5. 2. 2026 8:26
01:03

Soutěž v koupání kapybar. Vítězka vydržela skoro dvě hodiny
Zahraniční
5. 2. 2026 5:00
03:22

Co umí fotoaparát s tiskárnou od Fujifilmu
Technika
5. 2. 2026 0:06
01:17

Vyzkoušeli jsme fotoaparát s tiskárnou od Fujifilmu
Technika
5. 2. 2026 0:06
02:13

Alina Tomášovi vylíčila svůj dramatický příchod do Čech.
Společnost
5. 2. 2026 0:06
01:46

Maria opustila manželka a nechala mu tři děti. Aby toho nebylo málo, ocitl se v dluzích
Společnost
5. 2. 2026 0:06
01:38

Alina v průběhu Výměny zjistila, že je těhotná.
Společnost
5. 2. 2026 0:06
01:07

Bugatti vyrazilo na ICE St. Moritz 2026 v silné sestavě
Technika
5. 2. 2026 0:06

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.