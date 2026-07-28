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Učitel z Uničova absolvoval expedici na loďce ze dřeva

Domácí
Cílem expedice Monoxylon je testování typu člunu, který mohli používat dávní mořeplavci při šíření zemědělského způsobu života ve Středomoří, zejména mezi dnešním Tureckem a Řeckem před devíti tisíci lety.
video: Luděk Ducháč
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