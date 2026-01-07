Aby se to nějak nezvrtlo, bojí se Atapana. Chce do Venezuely za vězněným Čechem

Domácí
Etnolog Mnislav Zelený-Atapana se proslavil badatelskými cestami k latinskoamerickým indiánům, ale jako bývalý velvyslanec v Kolumbii a Ekvádoru bedlivě sleduje i politických vývoj v regionu. O tom, co předcházelo zadržení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a jak se může situace dál vyvíjet, vyprávěl jako speciální host ve 25 epizodě podcastu Staří bílí muži.
video: Lidové noviny
Sdílet video

Další videa

00:31

Výdejní box ze schodů v Brně zmizel, místo zůstalo zanedbané
Domácí
7. 1. 2026 17:20
00:46

Stádo ovcí překvapilo zákazníky v supermarketu
Zahraniční
7. 1. 2026 17:00
01:48

Mrtvý novorozenec na Příbramsku. Tělíčko našli v areálu stájí
Krimi
7. 1. 2026 16:44
00:48

Podvodníci z falešných ukrajinských callcenter skončili ve vězení a ve vazbě
Krimi
7. 1. 2026 16:28
01:00

Motorola signature
Technika
7. 1. 2026 16:24
00:57

Babiš oznámil, že ministr zahraničí Macinka chce navštívit Ukrajinu a jednat o výrobě dronů
Domácí
7. 1. 2026 15:54
00:49

USA se zmocnily pronásledovaného tankeru. I když Rusko vyslalo ponorku
Zahraniční
7. 1. 2026 15:52
00:28

Umělec vytvořil na zamrzlém rybníce chaloupku na kuřích nohách
Domácí
7. 1. 2026 15:42
02:14

Babiš čeká s vložením Agrofertu do fondu na souhlasy ze zahraničí
Domácí
7. 1. 2026 15:40
33:51

Aby se to nějak nezvrtlo, bojí se Atapana. Chce do Venezuely za vězněným Čechem
Domácí
7. 1. 2026 15:16
01:03

Herečku Brigitte Bardotovou pohřbili v rakvi z proutí
Zahraniční
7. 1. 2026 15:06
00:31

Vodopád v Terčině údolí postupně zamrzá
Domácí
7. 1. 2026 15:00
02:38

Prezidenta jsem hodinu přesvědčoval, aby Turka jmenoval, řekl Babiš. Neuspěl
Domácí
7. 1. 2026 14:54
00:41

Bude novým Bondem přítel Dua Lipy? Zpěvačka má nazpívat píseň k bondovce
Společnost
7. 1. 2026 14:40
01:02

Při honičce našli policisté u cizince zbraň i drogy
Krimi
7. 1. 2026 14:26
00:44

Chodcům v Liberci překáží lampa uprostřed chodníku
Domácí
7. 1. 2026 14:18
02:00

Kuriózní zápas v Nairobi. Držitelka divoké karty získala tři body a 20× dvojchybovala
Sport
7. 1. 2026 14:00
02:01

007 First Light - gameplay
Společnost
7. 1. 2026 13:44
00:30

Oprava sýpky v Rymicích finišuje
Domácí
7. 1. 2026 13:12
00:56

Protivládní protesty v Íránu sílí, desítky mrtvých a stovky zatčených
Zahraniční
7. 1. 2026 13:06

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.