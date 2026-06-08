Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Adiktologická ambulance Kolping vstoupila do symbolické stávky

Domácí
Nejistota a obavy. Tak lze shrnout pocity odborných pracovníků, již na Vysočině pomáhají lidem se závislostmi. Pomoc kontaktního centra, adiktologické ambulance či terénních služeb, které v kraji provozuje Kolpingovo dílo, ročně využijí stovky až tisíce osob. Zavedený systém je teď ale v ohrožení.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:25

Brněnské autobusové nádraží u Grandu se přesune ke Zvonařce
Domácí
11. 6. 2026 6:24
00:51

Studenti medicíny chodí v Olomouci ošetřovat bezdomovce
Domácí
11. 6. 2026 4:54
02:41

Technické přejímky veteránů v centru Prahy předcházely startu slavného závodu
Domácí
11. 6. 2026 0:06
01:24

Variové si v nové expozici oblíbili návštěvnické lavičky
Domácí
11. 6. 2026 0:06
01:28

Dříve ruční dřina, dnes solární elektrárnu zkontroluje dron a AI
Technika
11. 6. 2026 0:06
02:49

Mezinárodní Robotický den v Praze ukázal neuvěřitelnou kreativitu mladých konstruktérů
Technika
11. 6. 2026 0:06
02:39

Rozvod? Nejturbulentnější, ale ne nejhorší část života. Zpětně jsem rád, říká Roman Šebrle
Společnost
11. 6. 2026 0:06
00:38

Nepravidelný režim a levné jídlo Viktorii přivodily těžkou obezitu.
Společnost
11. 6. 2026 0:06
00:54

Viktorie neměla lehký život, v jisté době dokonce žila na ulici.
Společnost
11. 6. 2026 0:06
01:38

Království prostoru a kolejnic pro akční matky (i otce)
Technika
11. 6. 2026 0:06
02:46

Chci být inspirací pro ty, které lidé podceňují, říká vítěz Survivoru
Společnost
10. 6. 2026 23:24
01:12

Ve stanici Budějovická spadl člověk pod metro, část linky C stojí
Krimi
10. 6. 2026 21:04
01:45

Finále Survivoru 2026: závěr bude naživo v Praze i online. Kdo ale vyhraje?
Společnost
10. 6. 2026 20:28
00:45

Ztratil se na Everestu, přežil týden sám. Ze zázračného příběhu se klube průšvih
Zahraniční
10. 6. 2026 16:58
00:51

Na jahody si letos kvůli chladnému počasí počkáme, cenu farmář nemění
Domácí
10. 6. 2026 16:58
01:15

Veletrh Rail Business Days v ostravském Trojhalí
Domácí
10. 6. 2026 16:58
01:19

Postsovětský vojenský pakt chřadne. Lavrov vyhazuje Arménii, neplatí příspěvky
Zahraniční
10. 6. 2026 16:50
00:36

Jak se chystá rally mezi vinohrady
Domácí
10. 6. 2026 16:42
01:30

Francouzští letci předvedli nad New Yorkem akrobatickou show k výročí nezávislosti USA
Zahraniční
10. 6. 2026 16:34
02:38

Upoutávka filmu Den odhalení
Společnost
10. 6. 2026 16:34

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.