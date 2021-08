VIDEO: Naše armáda je připravena v evakuacích pokračovat, řekl Hamáček Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Co vidíme, se nedá popsat jinak než jako kolaps afghánské vlády a afghánských bezpečnostních sil, řekl ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček. „Děláme vše pro to, abychom do České republiky přivezli všechny české občany a co nejvíce Afghánců, kteří s námi spolupracovali. Naše armáda je připravena v těch evakuačních letech pokračovat,“ řekl Hamáček.

video: www.facebook.com/ČSSD