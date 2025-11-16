Agentura by mohla prázdné soukromé byty pronajímat potřebným
16. 11. 2025 9:10 Domácí
Na jedné straně rodiny, jež nemají kde bydlet. Na druhé vlastníci bytů, kteří je kvůli obavám z problematických nájemníků raději nechávají prázdné. Oběma skupinám vyjde teď Žďár nad Sázavou vstříc. Nejenže je propojí, ale celý proces i zaštítí. Zároveň tak chce řešit i potíže s nedostatkem městského bydlení.
00:33
